РИАМО - 8 июл. В столичном районе Перово 11-летний мальчик во время игры с горючей жидкостью случайно поджег себя, обстоятельства происшествия проверяют следователи, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«5 июля 2019 года трое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет играли во дворе дома, расположенного на территории района Перово в Москве, где нашли бутылку с жидкостью для розжига огня. Мальчики начали играть с жидкостью и проверять насколько быстро она воспламеняется. Один из мальчиков неаккуратно поджег жидкость, и загорелась его одежда. Ребенок получил многочисленные ожоги», – сказала собеседник агентства.

Иванова добавила, что мальчика с серьезными ожогами доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам будет принято процессуальное решение, резюмировала Иванова.

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