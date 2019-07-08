РИАМО - 8 июл. Подмосковное УФАС признало обоснованной жалобу компании «Энерго Строй Монтаж» на нарушения в проведении торгов в городском округе Дубна, говорится в сообщении пресс-службы московского областного УФАС.

ООО «Энерго Строй Монтаж» пожаловалось на действия администрации городского округа Дубна Московской области и контрактную службу города Дубны при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации.

УФАС выдало администрации городского округа Дубна и контрактной службе города Дубны обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.