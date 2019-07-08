РИАМО - 8 июл. Минэкологии привлекло к ответственности две истринских компании за незаконную свалку и самовольное занятие водного объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административные расследования по фактам нарушения природоохранного законодательства в городском округе Истра.

«В ходе проверки установлено, что ООО «Павловский квартал», управляющая компания одноименного жилого комплекса, которая эксплуатирует очистные сооружения в деревне Лобаново, сбрасывала сточные воды в ручей, являющийся притоком реки Истры. При этом разрешение на пользование водным объектом у общества отсутствует», – говорится в сообщении.

Вторым нарушителем оказалось ООО «Проект-Девелопмент». В Минэкологии обратилось ГУ МВД по Московской области с сообщением о том, что на земельном участке в селе Павловская Слобода размещаются грунты неизвестного происхождения и отходы производства.

Инспекторы эконадзора совместно с полицейскими выехали на место и установили, что нарушение действительно было: работники общества с помощью тяжелой техники использовали участок площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, размещали на нем размываемые грунты и отходы.

По итогам расследований на обе компании был наложен штраф на общую сумму 190 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии.