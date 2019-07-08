РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин дал поручение организовать выезды в головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Подольске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях Разин посетил головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Подольске. На встрече с участием замглавы администрации округа по развитию территорий Сергеем Ивановым, начальника территориального отдела администрации Подольска «Стрелковский» Еленой Долгих были определены стратегические приоритеты по развитию и поддержке предприятия.

«Андрей Разин также познакомился с экспозицией мемориального отдела Подольского краеведческого музея академика Милованова и профессора Соколовской в поселке, где был изобретен русский метод искусственного осеменения животных. Министр выразил благодарность за сохранение памяти о научной деятельности и жизни великих ученых, отметил важность популяризации научного наследия ученых для молодежи, дал поручения организовать плановые выезды студентов Тимирязевской и Ветеринарной академий в центр и музей по учебной программе с целью популяризации профессии животновода-генетика», – говорится в сообщении.