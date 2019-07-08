РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Православные верующие до 15 сентября могут приложиться к мощам святых Петра и Февронии в храме Дмитрия Солунского в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ковчег с частицами мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских доставили в храм великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровское 7 июля», – говорится в сообщении.

Святыни доставили из храма Российского православного университета в честь праздника Дня семьи, любви и верности. Ковчег прибудет в село Дмитровское до 15 сентября.

«Молебен с акафистом святым благоверным Петру и Февронии будет читаться каждую среду и пятницу в 9:00», – говорится в сообщении.