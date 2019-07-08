РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании наградил знаком «За заслуги перед городским округам Люберцы» гендиректора управляющей компании «ЛГЖТ» Мамеда Азизова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Награждение связано с прошедшим на выходных юбилеем Азизова.

«Мамед Кескинович – человек очень совестливый, порядочный. Пожелаем ему долголетия, здоровья, успехов», – сказал Ружицкий.

Он вручил Азизову знак «За заслуги перед городским округом Люберцы» и поздравил юбиляра.