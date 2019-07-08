РИАМО - 8 июл. В рамках реконструкции ГЭС-2 на Болотной набережной на крыше здания установят солнечные батареи, а также сделают систему фильтрации дождевой воды, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

ГЭС-2 – одна из старейших электростанций Москвы, признанный региональным памятником яркий образец промышленной архитектуры начала XX века.

«ГЭС-2 станет одним из немногих в Москве зданий, использующих возобновляемые источники энергии. На крыше здания установят солнечные батареи общей площадью 5 тысяч квадратных метров – это позволит регулярно вырабатывать до 10% потребляемой электроэнергии. Кроме того, во все инженерные системы ГЭС-2 – от вентиляции до освещения – внедрят специальные технологии для минимизации энергопотребления», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он дополнил, что работы по установке стеклянной крыши и солнечных батарей предполагается завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.

Экологичной будет и система вентиляции здания: трубы бывшей электростанции после реконструкции начнут забирать чистый воздух с высоты 74 метра и подавать его вниз, где он будет равномерно распределяться по всему помещению. Объем подачи чистого воздуха при необходимости можно увеличивать.

Рядом со зданием вырастет настоящая березовая роща. Помимо того, что деревья будут служить естественным воздушным фильтром, специальная система фильтрации грунта под ними позволит собирать дождевую воду или снег. Накопленная таким образом вода будет очищаться фильтрами, установленными в самом здании, а затем использоваться в целях экономии ресурсов в туалетах и для орошения растений.

Проект реконструкции разработало архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop по заказу фонда V–A–C. В здании бывшей электростанции, которое теперь принадлежит фонду, вскоре появится открытое для всех городское культурное пространство – с выставочными помещениями, залами для спектаклей и концертов, библиотекой, кафе и рестораном. Его площадь составит 17, 5 тысяч квадратных метров.