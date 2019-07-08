РИАМО - 8 июл. К программе «Активное долголетие» присоединились 18 отелей Подмосковья, в рамках этой программы пенсионерам предоставляются скидки на проживание, сообщила в ходе рабочей встречи с представителями турбизнеса руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В Серпухове в понедельник проходит рабочая встреча с представителями турбизнеса Московской и Тульской областей по вопросу запуска межрегионального маршрута Серпухов - Поленово - Тула. Участники обсуждают концепцию нового туристского продукта, его атрибуты, целевую аудиторию и позиционирование.

«У нас 18 отелей участвуют (в программе «Активное долголетие» - ред.). Мы хотим, чтобы другие отели подключались, давали скидки 50%, например, в понедельник, который считается не очень востребованным днем у отельеров», - сказала Галкина.

Она добавила, что информация о скидках в рамках программы публикуется на сайте welcome.mosreg. Также планируется выпуск специальной газеты, рассказывающей о том, как пенсионерам сэкономить в путешествии.

На сайте welcome.mosreg.ru собрана информация о достопримечательностях и культурных событиях в городах Подмосковья. Кроме того, на сайте можно выбрать маршрут, а также варианты, как добраться до города, где остановиться, где поесть.

В Московской области реализуют проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.

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