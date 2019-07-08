РИАМО – 8 июл. В Подмосковье уже 483 стобалльных результата по ЕГЭ, с 2019 года одаренные выпускники начали получать денежные выплаты, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.
«По итогам резервных дней проведения экзаменов и апелляционных процедур в Подмосковье насчитывается уже 483 стобалльных результата по ЕГЭ. Напомню, что у нас уже 33 мультистобалльника, из них 30 человек получили высший балл по двум предметам, а 3 выпускников заработали 300 баллов на едином госэкзамене», – отметила Забралова.
Она добавила, что по поручению губернатора Московской области с этого года подмосковные школьники, набравшие высший балл на ЕГЭ по двум и более предметам, получат по 100 тысяч рублей.
«Теперь денежное поощрение получат не только учителя, подготовившие стобалльника, но и сами ребята. В этом году 100 тысяч рублей полагается 33 выпускникам. Уверена, что это неплохая мера поддержки для одаренных детей», – подчеркнула Забралова.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
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Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Филолог
ЕГЭ по русскому языку вам вполне по силам. Или у вас природная грамотность, или вы знаете язык на профессиональном уровне.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
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