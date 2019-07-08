РИАМО – 8 июл. В Подмосковье уже 483 стобалльных результата по ЕГЭ, с 2019 года одаренные выпускники начали получать денежные выплаты, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«По итогам резервных дней проведения экзаменов и апелляционных процедур в Подмосковье насчитывается уже 483 стобалльных результата по ЕГЭ. Напомню, что у нас уже 33 мультистобалльника, из них 30 человек получили высший балл по двум предметам, а 3 выпускников заработали 300 баллов на едином госэкзамене», – отметила Забралова.

Она добавила, что по поручению губернатора Московской области с этого года подмосковные школьники, набравшие высший балл на ЕГЭ по двум и более предметам, получат по 100 тысяч рублей.

«Теперь денежное поощрение получат не только учителя, подготовившие стобалльника, но и сами ребята. В этом году 100 тысяч рублей полагается 33 выпускникам. Уверена, что это неплохая мера поддержки для одаренных детей», – подчеркнула Забралова.