РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Скорая помощь подмосковных Люберец восемь раз выезжала на место дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за неделю, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Татьяна Кабелькова.

«С 28 июня по 5 июля скорая помощь осуществила восемь выездов на место ДТП. Помощь оказали восьми пострадавшим, все взрослые. Погибших в ДТП нет», – сказала Кабелькова.

Она добавила, что за тот же период скорая помощь 500 раз выезжала на экстренные вызовы. Работники скорой по нормативу должны доезжать до места происшествия за 20 минут, на минувшей неделе норматив выполнили на 98%.