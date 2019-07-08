РИАМО – 8 июл. Сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, который сообщил о «минировании» одного из многоквартирных жилых домов в городском округе Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о том, что существует угроза в одном из многоквартирных жилых домов на проспекте Героев городского округа Балашиха. Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», – говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.