РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. В Единую дежурно-диспетчерскую службу ЖКХ подмосковных Люберец за неделю поступило свыше 7,4 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«За неделю, с 1 по 7 июля, в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило 7485 обращений, из них 804 на горячую линию администрации. Из 7,4 тысячи звонков 3453 касались вызова скорой помощи», – сказал Богданов.

Он добавил, что 1436 обращений были в полицию и ГИБДД, 40 связаны с выездом пожарных и спасателей, 27 – специалистов аварийной газовой службы.

«В ЕДС ЖКХ за минувшую неделю поступило 6825 обращений. Из них 463 касались вопросов электроснабжения, 894 – водоснабжения, 953 – работы МособлЕИРЦ», – заключил Богданов.