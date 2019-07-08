РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. Провал грунта заделали у канализационного колодца на улице Левитана в подмосковном Подольске после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на аварийное состояние канализационного колодца на улице Левитана. Она отметила, что у колодца у дома №4 произошел обвал грунта. И добавила, что рядом бегают дети и они могут пострадать.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неудовлетворительного состояния колодца на улице Левитана и сообщает, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал замглавы администрации горокруга по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.