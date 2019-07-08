РИАМО – 8 июл. На первом электронном конкурсе проданы помещения в доходном доме XVIII века на Солянке в центре столицы, победителем торгов стала фирма «Проминвест», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Накануне состоялся первый электронный конкурс по продаже двух помещений, находящихся в объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом с лавками, 1-я половина XVIII века, 1764 – 1774 годов,1-я половина XIX века 1887 года». Объект находится по адресу: улица Солянка, дом 2/6, строение 1.

«Помещения на первом этаже исторического памятника площадью 104,8 квадратных метра были реализованы на городских торгах за 35 555 600 рублей, при этом начальная цена составляла 4 127 000 рублей. Победителем признана компания ООО «Проминвест», предложившая максимальную сумму за объект», – отмечается в сообщении.

Помещения в доходном доме XIII века на Солянке стали первым объектом, проданным на электронных торгах, когда инвесторы подавали заявки открыто в день проведения торгов.

«В ходе конкурса за лот боролись 24 участника. Раньше участники таких конкурсов по продаже объектов культурного наследия регионального и федерального значения подавали свои заявки в закрытой форме и ожидали вскрытия конвертов, по итогам которого определялся победитель», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Через пять дней после проведения конкурса победителю будет необходимо заключить с городом договор купли-продажи, после чего он станет законным собственником помещения.

«По итогам выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия собственник сможет самостоятельно определить способы его использования с учетом норм действующего законодательства», – резюмируется в пресс-релизе.