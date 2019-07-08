РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. УК «ПИК-комфорт», которая обслуживает микрорайон «Красная Горка» в Люберцах, погасила долги перед ООО «Энергострой», сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель управляющего ООО «ПИК-комфорт» Вячеслав Татаринов.

С 16:00 первого июля в городском округе Люберцы было прекращено горячее водоснабжение микрорайона Красная Горка. Без горячей воды остались 62 многоквартирных дома и 12 объектов социальной сферы.

«Наша управляющая компания «ПИК-комфорт» погасила задолженность перед ООО «Энергострой». Горячее водоснабжение восстановлено 3 июля», – сказал Татаринов.

Услугу по обеспечению горячего водоснабжения в этом микрорайоне предоставляет ООО «Энергострой». Компания задолжала ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» более 45 миллионов рублей. Задолженность в таком значительном объеме возникла по причине невыполнения управляющей организацией ООО «ПИК – Комфорт» своих обязательств перед ресурсоснабжающей организацией «Энергострой».