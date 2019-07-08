РИАМО - 8 июл. Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 21 часа понедельника в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление юго-западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия; отключите электричество, газ и перекройте водопровод; не пользуйтесь лифтом», – говорится в сообщении.

Если ветер застал вас на улице, держитесь подальше от деревьев и конструкций, не подходите к оборванным проводам, постарайтесь поскорее укрыться в помещении.

При грозе отключите электроприборы, закройте окна, держитесь подальше от проводки и антенн. Если вы находитесь на улице, не бегайте и не передвигайтесь на велосипеде.

При граде поскорее найдите укрытие, защитите голову от градин руками, сумкой или одеждой. Если вы едите на автомобиле, остановитесь и переждите – град в среднем длится всего около 6 минут.