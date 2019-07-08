РИАМО – 8 июл. Оформить парковочное разрешение и обратиться за компенсационными выплатами могут молодые и многодетные семьи на портале mos.ru, здесь доступно более 330 услуг и сервисов в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москва активно поддерживает семьи с детьми. Для молодых и многодетных предусмотрены разные виды пособий и компенсационных выплат. Оформлять и получать социальные услуги можно онлайн.

«На портале mos.ru собран целый блок услуг в разделах «Семья и дети» и «Социальная поддержка». Здесь же можно найти инструкции, которые подскажут, как спланировать беременность или оформить медицинскую справку в детский сад», – говорится в сообщении.

Многодетным родителям также доступны услуги по получению компенсационных выплат.

«Можно возместить расходы в связи с ростом стоимости жизни, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, на пользование телефоном и приобретение детской одежды. Также есть возможность оформить удостоверение многодетной семьи и парковочное разрешение в режиме онлайн», – уточняется в материале.

За первое полугодие 2019 года к услугам для многодетных семей через mos.ru обратились более 75 тысяч раз.

«Самой востребованной за полугодие стала услуга «Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни», к которой получено 30,9 тысячи обращений. Также горожане оформляли парковочное разрешение для многодетных семей (20 тысяч обращений к услуге) и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям (более 10,6 тысячи обращений)», – перечислил сотрудник пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Разделы «Семья и дети» и «Социальная поддержка» можно найти в каталоге услуг на портале mos.ru. Они разделены на категории и ориентированы на разные жизненные ситуации.

В разделе «Семья и дети» есть категории «Брак», «Усыновление и опека», «Дети». А в разделе «Социальная поддержка» – «Семьям, детям беременным», «Многодетным», «Военнослужащим, ветеранам и их семьям». В каждой из этих категорий размещены инструкции.

«Для удобства пользователей инструкции для семей с детьми объединили. Здесь можно узнать все о социальной поддержке семей, оформлении документов и выплат при рождении ребенка, оформлении опеки, заключении брака, подаче алиментов», – подчеркивается на сайте.

В личном кабинете зарегистрированные пользователи могут настроить удобные виджеты – например, «Запись к врачу» или «Ребенок в школе». Они позволяют оформить к врачу визит любого члена семьи и увидеть, в какое время ребенок появился в школе и какие получил оценки.

Личный кабинет – это персональный раздел на портале mos.ru. Он обеспечивает быстрый доступ к городским услугам и сервисам. Зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет может любой житель Москвы. Нужны электронная почта и мобильный телефон.

«После обновления в декабре 2018 года в личном кабинете улучшился интерфейс и расширились функциональные возможности. Теперь на портале можно воспользоваться электронными сервисами с помощью специальных графических элементов – виджетов. Благодаря им получение информации об услугах стало более удобным», – заключается в материале.

На mos.ru доступно свыше 330 услуг и сервисов в электронном виде. Они упрощают процессы оформления или подачи документов, оплаты счетов и взаимодействия горожан с различными учреждениями.