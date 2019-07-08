РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Глава Люберец Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании поручил установить на территории городского округа указатели с адресами контейнерных площадок, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Чтобы жители знали, где находится ближайшая контейнерная площадка, надо установить везде указатели с адресами. Они должны быть оформлены в едином стиле», – сказал Ружицкий.

Проект указателей ему предоставят 10 июля. По словам главы, в частном секторе зачастую жители не знают, где находится контейнер, и оставляют мусор на перекрестках или автобусных остановках.