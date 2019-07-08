РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез с территории Люберец свыше 35,6 тысяч кубометров мусора, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Бессонова.

«С 1 по 7 июля «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с территории городского округа Люберцы 35 615 кубометров смешанных отходов и 570 кубометров «сухих» отходов», – сказала Бессонова.

Она добавила, что в течение недели на территории городского округа Люберцы работали 79 человек и 48 единиц техники, в том числе 19 мусоровозов, 21 бункеровоз, четыре ломовоза, столько же мусоровозов для раздельного сбора мусора.

«На территории городского округа силами регионального оператора установлено 702 синих и 687 серых контейнеров», – заключила Бессонова.