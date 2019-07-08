РИАМО - 8 июл. В начале октября 2019 года в Стамбуле и Бурсе пройдет презентация инвестиционного потенциала Московской области для турецкого бизнеса, подготовку к роуд-шоу обсудили на встрече в рамках работы международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Подготовка к роуд-шоу стала одной из ключевых тем встречи заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с заместителем министра торговли Турецкой Республики Гонжей Йылмаз Батур. Как прокомментировал итоги встречи Хромов, замминистра торговли Турции поддержала визит делегации региона и пообещала оказать всю необходимую помощь для проведения мероприятия.

«Товарооборот Московской области с Турецкой Республикой — один из наиболее интенсивно растущих: за последние годы он увеличился почти на четверть и достиг 682 миллионов долларов США. Многие наши производители заинтересованы выйти на турецкий рынок, также и инвесторы из Турции рассматривают Подмосковье как наиболее привлекательную площадку для локализации своего бизнеса», — отметил Хромов.

Кроме того, Гонжа Йылмаз Батур пообещала включить Международный агропромышленный форум в Московской области в перечень рекомендованных мероприятий для турецких сельхозпроизводителей.

Заместитель министра торговли Турецкой Республики обратила особое внимание, что динамика развития отношений с Московской области требует нового формата сотрудничества. Она сообщила, что готова выйти с предложением создать в рамках межправительственной комиссии России-Турции отдельную подгруппу по работе с Подмосковьем.

«В ходе встречи обсудили возможное взаимодействие в сфере производства автокомпонентов, фармацевтических препаратов, развития гостиничного строительства и туризма. Стороны затронули вопрос частичного размещения производителей из Московской области в свободных экономических зонах Турции, что позволит российским предприятиям получить беспошлинный выход на рынок Европы», — добавляется в материале.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано 15 компаний и фирм с участием турецкого капитала. Основные сферы деятельности: производство строительных материалов и керамической плитки, сантехники, изделий их ПВХ, оптовая торговля чаем и кофе, производство текстильных изделий, молочной продукции.