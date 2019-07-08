РИАМО – 8 июл. Житель Тверской области проник в квартиру пенсионерки на юге столицы и, избив хозяйку, похитил более 2 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в квартире по адресу: улица Воронежская, дом 38/43. Пострадавшая – хозяйка жилища – пенсионерка 1930 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, путем свободного доступа, вошел в квартиру по указанному адресу, неустановленным предметом ударил женщину по голове, открыто похитил у нее 2,3 тысячи рублей, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, пенсионерку с сотрясением головного мозга, ушибленными ранами мягких тканей головы доставили в медучреждение, после оказания помощи отпустили.

«Позднее по адресу: Боровицкая площадь, дом 1, задержан неработающий, зарегистрированный в Тверской области, который изобличен в совершении данного преступления», – дополнил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.