РИАМО – 8 июл. Определен подрядчик на проектирование школы на 1,1 тысячи мест в Жуковском, завершить строительство образовательного учреждения намерены в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в микрорайоне 5 городского округа Жуковский. Контракт на проектирование учебного учреждения заключен с ООО «Атмосфера», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что для строительства школы будет взят типовой проект, скорректированный с учетом особенностей рельефа территории, геологических характеристик местности, технических условий и точек подключения к коммуникациям.

«Помимо учебных классов, в здании школы будет предусмотрено размещение лабораторий, мастерских, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов», – перечисляется в материале.

Территория вокруг школы будет благоустроена. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения. Здание также будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2022 году», – уточнил Тагиев.

Проектирование и строительство школы осуществляется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов.