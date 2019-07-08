РИАМО – 8 июл. Продажи новых автомобилей в РФ с февраля 2019 года впервые за почти два года стали снижаться, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

В январе – мае 2018 года продажи увеличились на 4,1%, а за тот же период 2019 года снизились на 11,9%. Объем продаж подержанных автомобилей сократился на 1,1%. Такие данные приводит аналитический центр при правительстве РФ (АЦ) со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

«В июне сжатие рынка продолжилось, а в 2019 году рынок будет стагнировать. В десятке регионов, на которые приходится более половины всего объема продаж автомобилей в России, лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург (занимали 29,8% рынка новых легковых автомобилей в 2018 году и 30% в январе – мае 2019 года)», – отмечается в статье.

Структура продаж новых автомобилей по регионам в январе-мае 2019 года не изменилась. Чаще всего автомобили покупают в финансово-экономических центрах – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане. Снижение продаж в январе – мае 2019 года наблюдалось в 51 субъекте. В топ-10 регионов-лидеров по продажам автомобилей, единственным регионом, где продажи автомобилей росли в годовом выражении, оказалась Московская область.

Аналитики отмечают связь динамики продаж новых легковых автомобилей с изменением доли продовольствия в розничных продажах и доходами граждан. В 2018 году, когда росли доходы населения (на 1,1%), продажи автомобилей увеличились на 11,9%, а доля продовольствия в розничных продажах снизилась (на 0,7%). А в январе-мае 2019 доходы упали на 2%, продажи новых легковых автомобилей сократились на 4,1%, а доля продовольствия увеличилась на 0,2%.