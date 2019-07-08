РИАМО - 8 июл. На базе РЭС в городском округе Ступино прошел VII конкурс профессионального мастерства «Мособлгаз Skills - 2019», на котором определили лучших сотрудников предприятия, победителем стал филиал компании – «Подольскмежрайгаз».

Соревнования прошли среди представителей таких профессий, как: электрогазосварщик, инженер отдела информационных технологий, проектировщик, слесарь аварийно-восстановительных работ (внутридомовое газовое оборудование), монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования газорегуляторных пунктов и котельных, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, водитель автомобиля, машинист экскаватора, продавец-консультант.

«Для нас этот конкурс очень важен. Он привлекает внимание, поднимает престиж рабочих профессий, поднимает уровень качества и ответственности наших работников. Подает пример тем, кто приходит работать в газовое хозяйство не только Московской области, но и в газовые службы всей нашей страны. Для нас очень важно, что гостями нашего конкурса уже не первый год являются высокопоставленные руководители государственных ведомств, крупных структур и антимонопольной службы - это придает нашему конкурсу дополнительный стимул и престиж, а также поднимает уровень и качество проведения конкурса», - сказал гендиректор «Мособлгаза» Дмитрий Голубков.

Для обмена опытом и презентации лучших практик в мероприятии приняли участие представители федеральных ведомств, АО «Газпром газораспределение», АО «Мосгаз», УП «Мингаз», газораспределительных организаций различных регионов России (Рязань, Тула, Брянск, Нижний Новгород, Владимир), администрации городского округа Ступино, учебных организаций, партнерских компаний, а также другие гости конкурса. В результате мероприятие стало настоящим праздником труда, площадкой для общения, обучения, обмена опытом и передовыми практиками.

Главной целью ежегодного конкурса «Мособлгаз Skills» организаторы ставят сделать рабочие профессии популярными среди молодежи, а также задать перспективу для развития уже сложившихся профессионалов. На данный момент в «Мособлгазе» работают высококвалифицированные кадры.

«В нашей компании работают одни из самых высококвалифицированных и профессиональных кадров, которые способны и готовы ежедневно решать сложнейшие вопросы по газификации Московской области», - добавил Голубков.

Также в рамках конкурса «Мособлгаз Skills – 2019» состоялся круглый стол, где обсудили совершенствование газификации Московской области. В обсуждениях приняли участие заместитель главы ФАС России Анатолий Голомолзин, помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов и Голубков.

«Цель мероприятия (круглого стола – ред.) - мозговой штурм, связанный с вашим видением тех проблематик, которые у нас решаются одновременно на уровне исполнительной власти и в текущем режиме. Все это требует обсуждения на самом высоком уровне. Мы готовим материалы к последующему проведению Президентской комиссии по ТЭК, вопросам, связанным с газификацией. Президент неоднократно поднимал тему в последние недели о возможности предоставления услуги, устойчивого газоснабжения гражданского населения как одной из приоритетных задач. Сейчас это фактически проект национального масштаба», - отметил Молодцов.