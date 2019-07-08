РИАМО – 8 июл. Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими доходами их жителей, больше всего зарабатывают в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Скромнее всего живут в Тыве, Калмыкии и на Алтае, а доля находящихся за чертой бедности выше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии», – отмечается в статье.

В исследовании агентство использовало соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Медиана – это уровень, при котором ровно половина жителей имеет доходы выше него, а вторая половина – ниже.

Первую строчку в рейтинге регионов с самыми высокими доходами занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жители зарабатывают более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров. Второе место у еще одного северного нефтегазового региона, Ненецкого автономного округа. Здесь жители зарабатывают в 2,9 раз больше стоимости фиксированного набора.

На третьем месте – Чукотский АО, далее – Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область. Москва на седьмом месте с соотношением 2,07, Подмосковье – на восьмом с соотношением 2,02, Санкт-Петербург – на девятом с соотношением 1,93.

У Тывы, которая заняла 85 строчку в рейтинге, соотношение равно 0,88. В последней десятке также Республики Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, а также Чувашия, Марий Эл и Крым.

Согласно результатам исследования, в 15 регионах РФ доля бедных составляет менее 10%. Эксперты отдельно отметили ряд субъектов РФ, где уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах. Например, Татарстан по доходам занимает 10 место, а по наименьшей доле бедных показывает второй лучший результат (вместе с Москвой и Санкт-Петербургом) сразу за лидером – ЯНАО.

В числе лидеров рейтинга регионов с наименьшим количеством бедных также Белгородская, Нижегородская, Ленинградская, Воронежская область.

«Обратные примеры можно в основном найти в северных, сибирских и дальневосточных регионах. Например, Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких (19,1%)», – поясняется в материале.

В 10 регионах РФ доля бедных превышает 20%, в Тыве – 40%.

В целом по России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью.

В Москве этот показатель равен 0,5%, а наибольший процент людей за чертой крайней бедности в Тыве (более 9%).

Авторы исследования считают, что проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата радикально зарплаты, пенсии и другие доходы не могут вырасти.

Эксперты предполагают, что доходы россиян будут расти умеренными темпами, а количество бедных может сократиться благодаря реализации ряда анонсированных властями социальных программ поддержки малоимущих.

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