РИАМО – 8 июл. В международном аэропорту «Шереметьево» начали платить грузчикам от 200 тысяч рублей в месяц, тем не менее, такая мера не помогла устранить проблему с багажом на территории воздушной гавани, передает в понедельник газета «Ведомости».

«Минтранс ожидает, что ситуация с обработкой багажа в «Шереметьево» нормализуется к 15 августа, сообщило министерство по итогам совещания 6 июля, которое провел в аэропорту министр транспорта Евгений Дитрих. Он также входит в совет директоров «Шереметьево», так как государству принадлежит 30% аэропорта», – отмечается в статье.

Помимо этого, ведется дополнительный набор персонала.

«Планируется принять 400 человек (грузчиков). Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы», – рассказал изданию сотрудник Минтранса.

Перебои с обработкой багажа в одном из крупных аэропортов страны возникли как раз из-за нехватки грузчиков.

«Ранее «Аэрофлот» (78,5% пассажиров аэропорта в 2018 году) сам обрабатывал свой багаж, но с открытием в мае 2018 года нового терминала В (из него летают только внутренние рейсы «Аэрофлота») обрабатывать багаж в нем стала компания «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» «Шереметьево»)» – уточняется в материале.

Кроме того, по соглашению с «Аэрофлотом» обработка его багажа в других терминалах также стала переходить к «Шереметьево хэндлинг», этот процесс завершился в мае этого года.

«Шереметьево хэндлинг» надо было нанять дополнительных грузчиков, но компания не успела, что привело к коллапсу в начале отпускного сезона, а в первых числах июня аэропорт в сутки не успевал обрабатывать по 2 тысячи единиц багажа (самолеты улетали без багажа, его досылали следующими рейсами), а прибывшие пассажиры долго ждали своих вещей», – разъясняется в статье.

«Шереметьево хэндлинг» набирал грузчиков на зарплату примерно на 10% ниже, чем они имели в «Аэрофлоте», плюс на прежнем месте они как сотрудники авиакомпании могли покупать авиабилеты по льготным ценам, добавили сотрудники двух авиакомпаний.

«В мае «Шереметьево хэндлинг» набирал грузчиков на 45 тысяч рублей в месяц чистыми.

Аэропорт попытался решить проблему кардинально: в июне грузчики в «Шереметьево» получали 200–211 тысяч рублей, а операторы погрузчиков могли заработать по 290 тысяч рублей, подтвердил гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко на совещании в Минтрансе.

Об этом «Ведомостям» доложили два человека, знающие от участников совещания.

Василенко не уточнил, это фиксированная зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок, а также платят ли столько всем грузчикам или вновь нанимаемым.

Аэропорт планировал полностью решить проблему с багажом к 1 июля.

Проблема осложняется тем, что человека, ранее не работавшего в аэропорту грузчиком, надо сначала обучать (до двух месяцев), к тому же в аэропорту, так как он является стратегическим объектом, не могут работать не граждане России, говорит сотрудник авиакомпании.

Оптимальный штат грузчиков «Шереметьево хэндлинг» – 2 тысячи человек, а сейчас есть 1400, такие цифры озвучили сотрудники «Шереметьево» на совещании. То есть 400 человек нужны только для закрытия самых узких мест, резюмировал один из собеседников издания.