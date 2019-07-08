РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. В роддоме Королева 18 июля пройдет День открытых дверей, посвященный профилактике абортов, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Все желающие смогут прийти на встречу с акушером-гинекологом, медицинским психологом и юристом.

«Восемнадцатого июля в 14:00 в женской консультации Королевского родильного дома состоится День открытых дверей, посвященный профилактике абортов «Подари мне жизнь», во время которой пройдет встреча с акушером-гинекологом, медицинским психологом и юристом», – сказал собеседник агентства.

Прийти на День открытых дверей могут все желающие. Предварительная запись не требуется.