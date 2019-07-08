РИАМО – 8 июл. Злоумышленник похитил почти 210 тысяч рублей из сейфа аптеки на северо-западе столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о разбое от девушки 1994 года рождения, которая работает провизором в аптеке по адресу: улица Габричевского, дом 10, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение аптеки по указанному адресу вошел неизвестный, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы и сейфа денежные средства в размере около 210 тысяч рублей, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.