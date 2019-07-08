РИАМО - 8 июл. В Подмосковье ООО «Компания Бревис» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на модернизацию очистных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы московского областного УФАС России.

ООО «Компания Бревис» по контракту должно было разработать проектно-сметную документацию на модернизацию очистных сооружений для центра обеспечения информацией «Энергия» федеральной службы охраны Российской Федерации.

«В связи с нарушением ООО «Компания Бревис» условий исполнения контракта, центр обеспечения расторгнул контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — отмечается в материале.

Центр отправил ходатайство о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков на рассмотрение в Московское областное управление федеральной антимонопольной службы России. На заседании комиссии управления общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Компания Бревис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.