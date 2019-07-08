РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Открытое занятие по йоге пройдет в Королеве 9 июля, сообщается на странице молодежного культурного сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Занятие начнется в 19:30 у Мемориала Славы.

«Дорогие друзья, приглашаем вас на открытое занятие по йоге вместе с Юлией Евдокимовой на канале возле Мемориала Славы 9 июля. Если у вас нет ковриков, то напишите о желании посетить нас и мы предоставим вам коврик от магазина Decathlon», – говорится в сообщении.

Занятие проводится бесплатно. Оно состоится, если не будет дождя.