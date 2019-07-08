РИАМО – 8 июл. Пожилому мужчине проломили голову в одном из поселений в новой Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Накануне в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним от дома 69А по Проектируемому проезду №385 деревни Рассказовка поселения Внуковского нарядом скорой помощи безработного мужчины 1957 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной головы.

«Установлено, что по указанному адресу неизвестный в ссоре неустановленным предметом причинил мужчине данные телесные повреждения и скрылся», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».