РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Завод «ЗиО-Подольск» начал прием эскизов на конкурс по проектированию памятника «Заводчанам-участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В целях увековечивания трудового подвига заводчан-участников ВОВ и тружеников тыла ПАО «ЗиО-Подольск» объявляет о старте конкурса на лучшее эскизное решение проекта памятника «Заводчанам-участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла». Конкурс проводится с 1 июля по 15 августа», – говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут проектные организации, творческие коллективы и сами авторы. Памятник будет установлен к 75-летию Победы на территории предприятия. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте aozio.ru.