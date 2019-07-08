РИАМО - 8 июл. В Москве за незаконную выдачу документов мигрантам задержали семь человек, среди них организатор группы и двое федеральных госслужащих одного из районных миграционных подразделений Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

«Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали различные миграционные документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации. Свою противоправную деятельность они осуществляли в офисных помещениях, арендованных в Москве и в городе Видное Московской области», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В офисах располагались технические устройства для изготовления печатной продукции.

При обысках по местам проживания задержанных обнаружены мобильные телефоны с изобличительными переписками. Так же изъяты паспорта иностранных граждан, миграционные карты, штампы и печати государственных и муниципальных органов власти РФ и денежные средства в сумме более 13 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Четверых подозреваемых взяли под стражу, двое находятся под домашним арестом, один под подпиской о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов выявляют другие случаи незаконной выдачи документов мигрантам.