РИАМО – 8 июл. Вооруженный ножом злоумышленник похитил шоколад и шампунь в одном из магазинов на северо-востоке столицы, материальный ущерб составил 3 тысячи рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» от гражданки 1979 года рождения, работающей продавцом-кассиром в ООО, поступило сообщение о разбое по адресу: улица Тайнинская, дом 20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение указанного магазина вошел неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, открыто похитил товар (шоколад, шампунь), принадлежащий ООО, скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил 3 тысячи рублей.

«Позднее по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 29-3 сотрудники полиции задержали гражданина 1991 года рождения, неработающего, который изобличен в совершении данного преступления», – пояснил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».