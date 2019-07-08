РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Пожарные подмосковных Люберец на прошедшей неделе потушили семь пожаров, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю, с 1 по 7 июля, на территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло семь пожаров. Из них один был в Лыткарине, остальные – на территории городского округа Люберцы», – сказал Катаев.

Он отметил, что 1 июля в 16:16 в Люберцах на Юбилейной улице произошел пожар в доме №7Б. В одной из квартир обгорели личные вещи и мебель на балконе на площади 4 квадратных метров. Из квартиры вывели мужчину 1991 года рождения. Второго июля у дома №42 на улице 3-е Почтовое отделение сгорел автомобиль Mitsubishi, пострадавших нет.

Четвертого июля в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино у дома №34 частично обгорел автомобиль Chevrolet , пострадавших нет. Шестого июля в доме №117/8 на улице Карла Маркса в поселке Красково загорелись личные вещи и мебель на кухне в одной из квартир на площади 6 квадратных метров. В этот же день в квартире дома №40 на улице Попова на кухне сгорел холодильник. Из дома в связи с сильным задымлением эвакуировали 27 человек, из них два ребенка. Пострадавших нет.

Седьмого июля в доме №7 на улице Чехова в Малаховке на одном из частных подворий сгорела баня площадью 16 квадратных метров. Пострадавших нет.