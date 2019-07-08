РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1 650 обращений от жителей городского круга, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 1 по 7 июля в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 650 обращений от граждан. По ним возбудили 20 уголовных дел, 15 из них раскрыли по «горячим следам», – сказал Романцев.

Он отметил, что в течение недели произошло одно убийство: 7 июля в Дзержинском строитель зарезал в ходе ссоры своего коллегу. Следственный комитет проводит проверку.

По словам Романцева, за неделю на территории обслуживания ГИБДД произошло 153 ДТП с тремя пострадавшими.