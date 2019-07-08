РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Жителям подмосковного Красногорска, оказавшимся без горячей воды из-за долгов УК перед ресурсоснабжающими организациями, произведут перерасчет платы за коммунальные услуги, сообщил представитель администрации горокруга в Instagram-аккаунте губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В ближайшее время подача горячей воды в Павшинской пойме будет восстановлена. Жителям произведут перерасчет за коммунальные услуги в период отсутствия горячей воды», – сообщил представитель администрации.

Он также отметил, что в настоящее время администрация муниципалитета ведет переговоры с ООО «Газпром межрайгаз» о возобновлении подачи газа в котельную «Павшино».

«Параллельно ведется работа с недобросовестными управляющими организациями, к вопросу взыскания с них просроченной задолженности привлечены компетентные органы», – добавил представитель администрации муниципалитета.

В микрорайоне Павшинская пойма из-за долгов УК перед ресурсоснабжающими организациями без горячей воды оказались более 80 многоквартирных домов, в которых живут около 50 тысяч человек.