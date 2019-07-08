РИАМО – 8 июл. Предприниматели назвали самые востребованные городские сервисы для бизнеса, среди лидеров оказались портал поставщиков и онлайн-сервисы ГБУ «Малый бизнес Москвы», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Это подтвердили результаты исследования, которое в июне провели департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и департамент информационных технологий на портале ICT.MOSCOW. В опросе приняли участие представители столичного бизнес-сообщества. Им было предложено ответить на вопросы.

«В Москве число предпринимателей устойчиво растет год от года. Ежемесячно регистрируются около 10 тысяч новых бизнесменов. Благодаря этим объективным данным можно уверенно утверждать, что в столице благоприятный инвестиционный климат. Результаты опроса показали, что 97% предпринимателей осведомлены хотя бы об одном из сервисов или проектов города для бизнеса. Самыми узнаваемыми оказались услуги бизнесу на mos.ru, портал поставщиков и онлайн-сервисы ГБУ «Малый бизнес Москвы», – сказала заместитель мэра Москвы в правительстве города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что обратная связь необходима и предпринимателям, и городу. Результаты опроса помогут в создании удобных каналов коммуникации.

«Важно отметить, что подавляющее большинство респондентов (81%) заинтересовано в сотрудничестве с городом. В числе предпочтительных каналов коммуникации с городом около 30% опрошенных выбрали электронные письма, чуть меньше – единый портал для бизнеса. Пятая часть опрошенных отдают предпочтение личному общению», – дополнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Почти четверти предпринимателей (23%) вести успешный бизнес в Москве позволяет большое количество клиентов.

«Потенциальные подрядчики и партнеры оказались на втором месте – 20%. Почти в равных долях оценены развитая инфраструктура, высокий уровень цифровизации и доступность квалифицированных кадров», – уточняется в материале.

Из основных трудностей большинство участников опроса выделили дефицит финансовых средств, большие затраты для создания высокотехнологичных продуктов и другое.

«Наименьшее беспокойство вызывает сотрудничество с поставщиками», – подчеркивается в сообщении.