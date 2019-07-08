РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 июл. До конца августа в подмосковном Дзержинском отремонтируют более 4 километров дорог, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

Ремонтные работы в Дзержинском начались 15 мая, а завершиться должны 30 августа.

«Уже сделан участок улицы Энергетиков от съезда со МКАД до агрофирмы «Нива» протяженностью 1 600 метров. Здесь было уложено 12 400 квадратных метров асфальта и установлен 541 бортовой камень. Сейчас проводятся работы на улице Лермонтова. Протяженность участка – 387 метров, будет заасфальтировано 3 720 квадратных метров, установлено 370 бордюрных камней. Затем рабочие переместятся на улицу Спортивную, где предстоит восстановить участок длиной 880 метров и объемом 6 754 квадратных метра», – говорится в сообщении.

Данный этап работы должен завершиться 15 июля.

«В результате город получит обновленную проезжую часть от молодежного центра «Лидер» до стадиона «Орбита». Но, судя по взятому темпу, работы будут завершены раньше. После рабочие перейдут на улицу Садовую, где предстоит отремонтировать участок, начинающийся от Денисьевского проезда, протяженностью 1300 метров и площадью 8500 квадратных метров. На этой дороге установка бортовых камней не запланирована», – завершается в сообщении.

Торги на выполнение ремонта дорог были проведены в марте–апреле этого года. Изначальная общая стоимость лота составляла более 22 миллионов рублей. Причем 90% денежных средств были из бюджета Московской области, а еще 10 процентов финансировал город. Аукцион на ремонт дорожного покрытия в городе Дзержинском выиграла фирма ООО «СК Голд».