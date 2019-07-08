РИАМО - 8 июл. На Московской кольцевой автодороге (МКАД) автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

Авария случилась недалеко от Каширского шоссе.

«В 06:00 на внешней стороне 23-го километра МКАД автомобиль совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства происшествия выясняются.