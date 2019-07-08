РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В Подольске суд оштрафовал владельца одного из магазинов в деревне Коледино за нарушение предписания Россельхознадзора по профилактике карантина растений, говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В декабре 2018 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверило исполнение ранее выданного предписания в сфере карантина растений магазином «Русский сад» в деревне Коледино Подольска.

«Было выявлено, что в магазине так и не провели профилактическое карантинное фитосанитарное обеззараживание торгового павильона для хранения и реализации подкарантинной продукции методом газации. За выявленные нарушения Управлением в отношении ИП был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела направлены в мировой суд по подведомственности для принятия решения», – говорится в сообщении.

В настоящее время решением мирового суда индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.