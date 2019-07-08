РИАМО – 8 июл. В Московском регионе 30-градусной жары, скорее всего, уже не будет, до плюс 25 градусов воздух может прогреться после 20 июля, сообщил РИАМО в понедельник синоптик центра погоды «Фобос».

«Две недели не будет тепла и купального сезона. Купальный сезон сорван. Последняя декада июля, после 20 чисел – температура может повыситься до 25 градусов. По моим ощущениям, 30-градусной жары уже не будет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к концу текущей недели вернется сентябрьская погода. В Московском регионе будут идти дожди, температура воздуха прогреется до плюс 16-18 градусов.