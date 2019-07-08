РИАМО – 8 июл. Снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков могут в России, данный вопрос хотят поднять на заседании страны-члены коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает в понедельник газета «Известия».

К настоящему моменту уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений, изданию удалось ознакомиться с документом.

«Другие страны ЕАЭС считают, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. В Минфине РФ с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения», – отмечается в статье.

Производство и оборот алкоэнергетиков в России запретили с 1 января 2018 года.

«Исключение составляют лишь напитки, которые производятся на экспорт. Необходимость введения ограничения власти поясняли тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на здоровье россиян», – поясняется в материале.

Внутрироссийский запрет, в свою очередь, вызвал вопросы у других стран – членов Евразийского экономического союза.

«Они сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС. Это следует из документов ЕЭК, с которыми ознакомились «Известия». Они подготовлены к заседанию коллегии ЕЭК, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пояснил «Известиям» один из участников совещаний коллегии», – добавляется в статье.

Дата заседания пока не известна, но уже готов проект решения, разъяснил собеседник издания. В этом проекте коллегия уведомляет Россию о необходимости выполнения пункта 2 статьи 53 договора о ЕАЭС от 2014 года.

«Из него следует, что продукция, которая соответствует техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС. Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции». В их отношении не должно применяться национальное законодательство, сказано в документах ЕЭК», – дополняется в статье.

Однако в Минфине РФ с этим не согласны. Ограничения не противоречат нормам ЕАЭС, рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

«В случае если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан РФ, государство обязано устанавливать более строгие правила», – подчеркнули собеседники в Минфине.

Кроме того, в ведомстве добавили, что весной 2019 года вопрос торговли этими напитками рассматривался с участием всех государств – членов союза.