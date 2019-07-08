РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В одном из дворов поселка Кузнечики в Подольске автомобиль KIA Ceed сбил семилетнего ребенка, перебегавшего дорогу, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Несчастный случай произошел 7 июля в 14:00 во дворе дома №7 в поселке Кузнечики.

«Семилетний малыш выбежал из подъезда своего дома, направляясь через дорогу на игровую площадку. Внезапное появление на проезжей части пешехода было неожиданным для водителя, тем более обзор закрывали припаркованные во дворе автомобили. От удара ребенка отбросило на несколько метров. Водитель автомобиля KIA Ceed, совершивший наезд, мгновенно остановился и подбежал к ребенку для оказания помощи. Мамы в тот момент рядом не было, она находилась дома. С сотрясением головного мозга мальчик госпитализирован в Подольскую больницу», – говорится в сообщении.

Каждый раз перед выходом ребенка на улицу, родители должны напоминать ему о мерах предосторожности.

«Дорога во дворе – такая же проезжая часть, и по ней тоже ездят машины. Ни в коем случае нельзя перебегать ее, нужно остановиться, посмотреть по сторонам, и, убедившись в отсутствии машин, шагом продолжить свой путь. Водителям также следует быть предельно внимательными, двигаясь по дворовой территории. Помните – скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД», – заключается в материале.