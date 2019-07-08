РИАМО - 8 июл. Коммерческие медицинские организации начали навязывать москвичам свои платные услуги из-за популярности программы «Здоровая Москва», в рамках которого каждый житель столицы может пройти бесплатное медицинское обследование, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители столицы стали сообщать об участившихся звонках из коммерческих медицинских центров, сотрудники которых, пользуясь популярностью программы «Здоровая Москва», приглашают горожан пройти платное обследование», - говорится в сообщении.

Департамент здравоохранения напоминает, что все обследования в рамках проекта можно пройти совершенно бесплатно.

В столичных парках открыли 46 павильонов «Здоровая Москва». Они будут работать все лето с 08:00 до 22:00 (без выходных и перерывов).

В этих павильонах москвичи могут сдать анализ крови, сделать ЭКГ и УЗИ, а по специальному расписанию в выходные там работают мобильные флюорографы. После прохождения всего комплекса обследований посетителю выдают паспорт здоровья — подробное медицинское заключение.

В коммерческих медцентрах, навязывающих свои услуги, при необходимости дополнительных обследований направляют на платные процедуры, а врачи-терапевты в павильонах «Здоровая Москва» — к профильному специалисту в поликлинику.

«Здоровая Москва» — один из самых масштабных проектов столичного департамента здравоохранения. В каждом павильоне есть удобные пространства для приема пациентов и новейшее оборудование, что позволяет пройти обследования и сдать анализы примерно за час.

Рядом с павильонами в некоторых парках открылись веранды здоровья. Их программа включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании. Здесь же совершенно бесплатно можно получить спортивный инвентарь.