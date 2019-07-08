Специалисты «Мосприроды» обнаружили в Москве почти 400 мест обитания поющих соловьев и составили интерактивну карту с их расположением.

Наблюдать за соловьями лучше вечернее время, когда стихает шум города. Певчие птицы селятся возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы. Для этих пернатых характерны сильные чистые свисты. Также они издают звуки, похожие на «ив-ив-ив». За неприхотливость орнитологи называют соловьев урбофилами (любителями города).

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