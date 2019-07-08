РИАМО – 8 июл. Семерых человек спасли во время тушения пожара на улице Академика Павлова на западе столицы, всех их передали на осмотр медикам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В понедельник в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Академика Павлова, дом 56.

«Здесь происходило загорание на третьем этаже в одной из квартир жилого дома на общей площади около 30 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 06:27 загорание было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации пожара пожарные спасли семь человек из соседних квартир», – отмечается в сообщении.

Всех спасенных передали медикам для осмотра, по предварительным данным, пострадал один человек.

Жителям столицы в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в летний период.

«От этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по номеру «101», – заключается в материале.