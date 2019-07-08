РИАМО – 8 июл. В Москве зафиксировали почти 400 мест обитания поющих соловьев, они нанесены на интерактивную карту, которая опубликована на сайте «Мосприроды», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Соловьи стали чаще селиться в парках и жилых районах Москвы. Об этом свидетельствуют итоги акции по учету певчих птиц, которую провела «Мосприрода». Сегодня в столице насчитывается почти 400 мест обитания соловьев. Все они нанесены на специальную интерактивную карту», - говорится в сообщении.

За последние два месяца было зарегистрировано 160 новых мест обитания соловьев. Впервые эти пернатые были замечены в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и Тверской. Увеличению численности певчих птиц в мегаполисе способствует появление новых парков и скверов, а также ежегодная высадка цветов, деревьев и кустарников.

Соловьи также облюбовали районы Раменки, Братеево, Люблино, Южное Бутово и зону отдыха Тропарево. Больше всего певчих птиц в этом году замечено в природно-историческом парке «Битцевский лес» (там зафиксирован 31 поющий соловей). Кроме того, много соловьев в Измайловском (24 птицы) и Терлецком (19 птиц) лесопарках.

Учет певчих птиц проводился в столице с 1 мая по 30 июня. В акции наравне с профессиональными орнитологами принимали участие горожане. От неравнодушных москвичей специалисты получили почти полсотни фотографий, а также аудио- и видеосообщений с соловьиными трелями, которые были записаны в парках, скверах или во дворах жилых домов. По итогам проделанной совместной работы все места обитания соловьев отметили на карте.

Впервые такая онлайн-карта была создана в Москве в 2018 году. Ее составили по итогам народного учета, в котором принимали участие специалисты «Мосприроды» и орнитологи-любители. Тогда на карту нанесли 237 адресов.

«Мы продолжим пополнять карту новыми местами обитания пернатых. Данные помогут нашим специалистам подробнее изучить природное многообразие столицы и проследить, какие округа и районы чаще выбирают певчие птицы. Если вы обнаружили на карте участки, где еще не были отмечены места обитания соловьев, но вы слышали там птицу в этом году, обязательно пришлите свои данные на электронную почту kudryavtsevNV@eco.mos.ru. Новое место обитания обязательно будет нанесено на карту», — отметил сотрудник пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

Для наблюдений за соловьями специалисты советуют выбирать вечернее время, когда стихает шум большого города. Обычно певчие птицы селятся возле водоемов в густых зарослях сирени или ивы. Для этих пернатых характерны сильные чистые свисты. Также они издают звуки, похожие на «ив-ив-ив». За неприхотливость орнитологи называют соловьев урбофилами (любителями города).