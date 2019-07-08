РИАМО – 8 июл. Полицейские в Люберцах у двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет изъяли более 320 свертков с наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленников удалось задержать в ходе патрулирования территории Кузьминского лесопарка возле одного из домов на улице Сосновая.

«В результате личного досмотра у злоумышленников обнаружено и изъято 327 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что в семи из изъятых свертках находится психотропное вещество – метилэфедрон, общим весом около 3 граммов. Примерная масса наркотика во всех изъятых свертках составила более 130 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудниками полиции установлено, что правонарушители помещали свертки с метилэфедроном в специально сооруженные тайники-закладки, после чего фотографировали на мобильные телефоны их местонахождение для дальнейшей реализации через социальные сети.

«В изъятых у молодых людей телефонах полицейскими были обнаружены изображения с местонахождением «тайников-закладок», расположенных на территории Кузьминского лесопарка. Всего сотрудниками полиции было обнаружено 5 «тайников» со свертками, внутри которых находились психотропные вещества», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Люберецким городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.