РИАМО – 8 июл. Выставка экспонатов из коллекции Ульяновского областного художественного музея пройдет на ВДНХ с 31 июля по 3 ноября, москвичи и гости столицы смогут увидеть керамику Пабло Пикассо и редкие картины знаменитых русских художников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уникальная керамика авторства Пабло Пикассо, а также редкие картины знаменитых русских живописцев представят в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. С 31 июля по 3 ноября там будет проходить выставка под названием «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только», - говорится в сообщении.

Среди экспонатов 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века. Это натюрморты, портреты, пейзажи, а также керамические вазы и панно. Все работы входят в коллекцию Ульяновского областного художественного музея и в столице в таком составе будут выставляться впервые. Событие приурочено к 80-летию ВДНХ, которое отмечается в этом году. Выставка организована в рамках программы межмузейного обмена «Резидент».

Посетители увидят пейзаж Василия Поленова (1844–1927) под названием «Пруд в Веле», портрет литератора и коллекционера предметов искусства Александра Жиркевича, который написал Илья Репин (1844–1930), а также две картины авторства Василия Верещагина (1842–1904) — портрет художника Руфина Судковского и этюд «Монахиня. Послушница Вологодского женского монастыря».

Часть выставки будет посвящена уроженцу Симбирской губернии (сегодня — Ульяновской области) одному из самых ярких советских художников Аркадию Пластову (1893–1972). Также у гостей павильона «Рабочий и колхозница» будет возможность познакомиться с керамикой, которую расписывал Пабло Пикассо (1881–1973). Среди работ испанского и французского мэтра ваза «Сова», а также декоративные панно «Голова быка» и «Танец».

Сотрудник пресс-службы ВДНХ отметил, что у москвичей и гостей столицы есть шанс увидеть сокровища разных регионов России и мира и превратить поход на выставку в увлекательное путешествие. «Резидент» — программа российского межмузейного обмена, которая стартовала по инициативе ВДНХ весной прошлого года и стала доброй традицией.

«В рамках каждого из экспозиционных блоков — «Москва», «Россия» и «Мир», которые демонстрируются параллельно — ежегодно представляется по два выставочных проекта. Свои лучшие экспонаты на главной выставке страны уже представили Государственный музей В.В. Маяковского, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей М.А. Булгакова, Самарский художественный музей. Ульяновский областной художественный музей — один из старейших в Поволжье. ВДНХ дает возможность увидеть произведения Поленова, Репина, Верещагина, Левитана, Айвазовского, Кустодиева и других признанных мастеров», — добавил он.

Для посетителей экспозиции «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» действуют все льготы, существующие в рамках выставочной программы ВДНХ. Кроме того, по будням с 11:00 до 15:00, а также в третье воскресенье каждого месяца в течение всего дня вход на выставки проекта «Резидент» бесплатный.

В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года на ВДНХ пройдет более 100 праздничных мероприятий. Горожан ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. В их числе — фестиваль «Вдохновение», празднование Дня семьи, любви и верности, торжества по случаю Дня города и дня рождения самой выставки.

Кроме того, 1 августа в правом крыле арки главного входа начнет работать Музей ВДНХ. Его открытие также приурочено к празднованию юбилея выставки. В музее можно будет узнать об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, о других людях, внесших свой вклад в развитие этого уникального историко-культурного кластера. Он будет работать бесплатно до 8 сентября.

ВДНХ ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 зданиях и сооружениях. Завершить реконструкцию планируют в 2020 году.